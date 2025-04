Triplet de la selecció catalana al Campionat d’Espanya individual

La Federació Catalana ha fet el triplet en el Campionat d’Espanya Individual (prèvia al Mundial-Europeu) celebrat a Valverdón (Castella i Lleó).

En categoria Masculina Josep Lluís Guasch “Josito” s’ha imposat a la final al jugador valecià Ramon Asensí demostrant estar a un molt bon nivell.

La mateixa fita l’ha aconseguit Aitana Benzal, que s’ha fet amb el Campionat d’Espanya després de derrotar a Yolanda Matarraz de la delegació madrilenya. En aquesta categoria s’ha de destacar la més que meritòria tercera posició de Carolina Jiménez.

I per acabar d’arrodonir-ho en categoria Juvenil l’Hugo Fernández s’ha proclamat campió d’Espanya per segon any consecutiu.