Triplet d’Oriol Cardona i domini del planter català a Panticosa

El nom propi ha estat el del banyolí, Oriol Cardona, del Ski Club Camprodon Els campionats estatals de l'especialitat es van disputar a Panticosa (Aragó)

La selecció catalana d’Esquí de Muntanya i els joves del planter del Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya han tornat a ser els grans dominadors dels campionats estatals de l’especialitat que s’han disputat a Panticosa (Aragó).

El nom propi dels campionats ha estat el del banyolí, Oriol Cardona (Ski Club Camprodon) qui ha signat el triplet i s’ha emportat la victòria en les tres modalitats. Cardona ha pujat al primer calaix del pòdium a les curses d’esprint, vertical i individual. El petit dels Cardona, que sortia com a gran favorit, no ha fallat i ha demostrat que segueix un esglaó per sobre dels seus rivals en l’àmbit estatal.

Cardona ha estat acompanyat al pòdium de dos catalans més en els seus pòdiums; Ot Ferrer (AE Mountain Runners del Berguedà) i Albert Pérez (Cerdanya Skimo Team).

Per la seva part, l’andalusa Ana Alonso ha estat el nom propi de la categoria femenina i com Oriol Cardona també ha signat el triplet en els estatals. Alonso ha tingut la companyia sempre en els pòdiums d’esportistes de la selecció catalana.

En la prova esprint, Marta Garcia (Cerdanya Skimo Team) i Maria Costa (AE Mountain Runners del Berguedà) van acompanyar a Alonso en un debut on començava a quedar clar que l’andalusa seria la gran favorita en els estatals.

Marta Garcia va tornar a quedar-se a les portes de la victòria en la cursa vertical on Ana Alonso es va tornar a emportar la victòria i Clàudia Tremps (AE Vidabona), actual líder de la Copa Catalana, va ocupar el tercer calaix del pòdium en un nou doblet català.

La cursa individual que va tancar la competició va deixar un nou pòdium en aquesta ocasió per Maria Costa, que repetia bronze i marxava cap al Bages amb dos tercers llocs als estatals.