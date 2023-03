Triplet català al Campionat d'Espanya de Grups Xou i Quartets

El 'Clover' de l'ASPA Lliçà de Vall va aconseguir una valoració de 57'64 punts que li va valer la primera posició el Grups de Xou Gran va tancar la competició, que van aconseguir 41.37 punts

El patinatge artístic català ha tornat a fer una demostració de força al Campionat d'Espanya de Grups Xou i Quartets, celebrat a casa nostra, al CEM Vall d'Hebron de la capital catalana.

La competició de Quartets sènior va donar el tret de sortida al campionat, on el 'Clover' de l'ASPA Lliçà de Vall va aconseguir una valoració de 57'64 punts que li va valer la primera posició. Al Campionat de Catalunya les vallesanes havien sigut segones per darrere del 'Vortex' de l'AS Cunit, segon a l'estatal. El CPA Les Franqueses i el seu 'Gaman' van completar el podi català en aquesta categoria.

Posteriorment, es va celebrar el torneig de Grups de Xou Petits, en què el CPA Tona va repetir l'or aconseguit fa unes setmanes a Granollers. 'Salva-la' va ser reconeguda amb una valoració de 42'51, millorant força la puntuació del català. L'AS Cunit va tornar a quedar per darrere del grup osonenc amb la proposta 'Revolut', mentre que al tercer lloc hi ha haver canvis respecte al Campionat de Catalunya. En aquesta ocasió va ser pel CP Sant Quirze i 'My guilt', superant el CP L'Aldea, bronze a Catalunya.

Finalment, el Grups de Xou Gran va tancar la competició. Una disciplina on el CPA Girona va confirmar la seva gran temporada repetint medalla d'or, igual que al Campionat de Catalunya. Les gironines van rebre 41'37 punts pel 'Deixa'm viure'. La plata va ser pel CPA Tona i 'Check-in', bronze al català, mentre el CPA Olot i el 'No em vinguis amb cuentus' van caure de la segona posició del català a la tercera de l'estatal.