Triomf d’Eudald González als Països Baixos

Eudald González ha aconseguit sumar el seu segon títol de l’any en el circuit mundial júnior en guanyar el torneig J60 de La Haya, on va superar en la final al màxim favorit, l’alemany Yannic Nittmann per 6/3 3/6 6/2. Aquest any, el tennista del RCTB-1899 i campió d’Espanya Cadet, havia conquerit el seu primer títol internacional a Tarragona (J60).