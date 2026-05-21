ESPORT CATALÀ
Triomf de dos aixecadors de la Federació Catalana al Campionat d’Espanya Júnior de Powerlifting
UFEC
Ali El Moukallif, en la categoria de menys de 83 kg, s’alçava amb la medalla d’or amb un total de 762,5 quilos que, a més, li proporcionarien la victòria absoluta del campionat amb 107,62 punts GLS.
El Moatassem en la sempre complicada divisió de menys de 120 kg de pes corporal, va assolir posicions de pòdium penjant-se al coll la medalla de bronze gràcies a un total de 777,5 quilos.
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