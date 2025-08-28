ATLETISME
Tretze atletes amb llicència catalana competiran al mundial de Tòquio al setembre
Alguns dels noms propis són Jaël-Sakura Bestué, Cristina Montesinos, Marta Mitjans, Esther Guerrero o Mireia Vicente
El seleccionador espanyol ha inclòs tretze atletes amb llicència catalana en la llista de convocats per disputar el mundial de Tòquio que es farà del 13 al 21 de setembre. Alguns dels noms propis són Jaël-Sakura Bestué, Cristina Montesinos, Marta Mitjans, Esther Guerrero o Mireia Vicente, entre d’altres
