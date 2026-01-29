BASQUETBOL
Tret de sortida a Reus, Capitalitat del Bàsquet Femení 2026
El Pavelló Olímpic Municipal de Reus ha estat l'escenari de la presentació oficial de 'Reus, Capitalitat del Bàsquet Femení 2026'. La capital del Baix Camp agafa el relleu de Llinars del Vallès, que va ser Capitalitat del Bàsquet Femení durant el darrer any 2025.
Durant la presentació, s'ha donat a conèixer la columna vertebral d'aquesta Capitalitat del Bàsquet Femení 2026, que s'articularà a partir d'un projecte integral estructurat en quatre línies estratègiques (formativa, competitiva, de promoció i divulgativa) amb la finalitat de potenciar el Bàsquet Femení al municipi reusenc i generar un impacte futur en la comunitat esportiva i social.
A través de l'eix formatiu, al llarg d'aquest 2026 es duran a terme tallers de tecnificació amb entrenadores referents per a perfeccionar aspectes tàctics i tècnics amb jugadores, així com sessions específiques de preparació física, embenatges funcionals i prevenció de lesions. Així mateix, es preveuen accions formatives per a entrenadores i àrbitres, com cursos de capacitació, clínics i fòrums professionals, per a reforçar la qualitat i la professionalitat del Bàsquet Femení.
En la línia competitiva s'organitzaran diverses competicions, de diferents nivells, incloent campionats de 3x3 i activitats com les 12 hores de bàsquet. En aquest sentit, també es recolzarà els equips locals per tal de facilitar la seva projecció d'àmbit nacional i internacional, així com la celebració d'esdeveniments de renom, amb alta visibilitat, com el Campionat d'Espanya de Minibàsquet 2026 i fases finals femenines de Lligues Catalanes de l'FCBQ.