MOTOCICLISME
Tres títols europeus per al motociclisme català a l'Europeu d'Enduro infantil
Confirmació del gran nivell de l'enduro català al panorama europeu
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El motociclisme català ha signat una actuació extraordinària en la tercera i última prova de l'Europeu d'Enduro Infantil, disputada a Großlöbichau (Alemanya). El campionat, que aquesta temporada ha passat per França, Hongria i Alemanya, ha finalitzat amb un balanç excel·lent per als pilots catalans. Adela Godino s'ha proclamat campiona d'Europa de Women Junior 125 cc, Èric Wic ha conquerit el títol en Mini Júnior 125 cc i Àlex Esteban s'ha coronat campió en Júnior 85 cc. A més dels tres títols individuals, el combinat català, format per Adela Godino, Eric Wic, Àlex Esteban i Xevi Pons, ha aconseguit una meritòria segona posició per equips, confirmant el gran nivell de l'enduro català al panorama europeu.
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