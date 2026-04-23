Tres equips catalans es juguen l’ascens aquest cap de setmana
CV Esplugues i CEV L’Hospitalet buscaran pujar a Superlliga 2 des d’A Coruña i Elx, mentre que el CVB Barça lluitarà per tornar a la Lliga Iberdrola a Tenerife
El voleibol català viu un cap de set mana decisiu, ple d’il·lusió i amb pro tagonisme destacat tant en catego ria femenina com masculina. Diver sos equips del nostre territori afron ten les fases finals d’ascens a Superlliga 2 i la Lliga Iberdrola amb l’objectiu de fer un pas endavant i si tuar Catalunya encara més amunt en l’elit estatal.
FASE D’ASCENS A SUPERLLIGA 2: GRAN PROTAGONISME CATALÀ
En categoria femenina, un dels grans noms propis és el Club Voleibol Es plugues, que ha completat una lliga regular excel·lent proclamant-se subcampió del seu grup. Aquest ren diment confirma la gran temporada de l’equip i li dona accés a la fase fi nal, que es disputarà del 23 al 26 d’abril a A Coruña. El conjunt d’Esplugues ha quedat enquadrat al Grup B, on s’enfrontarà al CV Collado Villalba, Sestao i Mayurqa Vóley Palma Anaya. Al seu costat hi serà el CV Sant Just, campió del seu grup, que també par ticiparà en aquesta cita. Tot i això, no podrà optar a l’ascens, ja que el club ja disposa d’un equip a Super lliga 2. Malgrat aquesta circumstàn cia, les jugadores afronten el torneig amb ambició, il·lusió i amb l’objectiu de mesurar el seu nivell davant rivals exigents com Rehermann Ciu dad de A Coruña, AD Voleibol Rivas i CV Sanse o Tenerife Libby’s La La guna. En categoria masculina, el Hidropres CEV L’Hospitalet serà el represen tant català en la fase final que es disputarà a Elx, també del 23 al 26 d’abril. Després d’una lliga regular molt sòlida, el conjunt hospitalenc arriba a aquest tram decisiu amb confiança i bones sensacions. El sorteig els ha situat al Grup A, on s’enfrontaran al CV Elche, Moreno Sáez Sporting i la Universidad de Granada. Tant el CV Esplugues com el CEV L’Hospitalet hauran de superar la fa se de grups per accedir a les semifi nals, un pas que ja garantiria una de les quatre places d’ascens en cada categoria.
EL CVB BARÇA BUSCA RECUPE RAR EL SEU LLOC ENTRE ELS MILLORS
Més amunt, en la lluita per tornar a la màxima categoria del voleibol es tatal, el CVB Barça afronta una de les cites més importants de la tem porada amb la fase final de la Su perlliga 2 femenina, on es decidei xen les dues places d’ascens a la Lli ga Iberdrola. Santa Cruz de Tenerife serà l’esce nari, del 23 al 26 d’abril, d’una com petició que reuneix els sis millors equips de la categoria després d’una lliga regular exigent i molt igualada. El conjunt blaugrana hi arriba amb una trajectòria sòlida i amb la confiança intacta, disposat a tornar a situar-se entre els equips de referència.
El CVB Barça competirà al Grup A contra Fedes Ascensores La Laguna i Santa Cruz Cuesta Piedra, en una fa se de grups que marcarà el primer gran filtre del torneig. L’objectiu és clar: acabar entre els dos primers per accedir a unes semifinals que apro pen directament al somni de l’ascens. El repte és majúscul, amb partits d’alta exigència i sense marge d’error, però també ho és l’ambició del vestidor blaugrana, que ja sap què implica competir per un objec tiu d’aquest nivell. A la Superlliga 2 masculina no hi ha equips catalans en aquesta fase fi nal, però sí presència de jugadors de casa nostra. El Club Voleibol L’Illa Grau de Castelló compta amb qua tre catalans a la seva plantilla: En ric Boada, Albert Tarazaga, Nahuel Osola i Ignasi Sanchis, aquests dos últims formats a la Blume. La fase final es disputarà a Las Palmas de Gran Canària, en les mateixes dates que la femenina, amb Almendrale jo Extremadura, l’Illa Grau i CV Suac Canarias al Grup A, i Grupo Egido Pinto, Intasa San Sadurniño i Arona Spring in Motion al Grup B. Ara arriba l’hora de la veritat. Qua tre escenaris, nombrosa representa ció catalana i un mateix objectiu: fer el salt i continuar situant el voleibol català entre els millors.
- Barcelona - Celta de Vigo, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva del Real Madrid ayer y del Barça - Celta, en directo: última hora de las radios
- En Arabia Saudí ya mueven ficha por Iñigo Martínez
- Juanma Rodríguez no se corta tras el debate sobre Vinicius: 'Lamine Yamal no tendría que estar ya en el FC Barcelona
- Bastoni, Leao, Calafiori, Huijsen... ya salen nombres salpicados de la trama de prostitución en Italia
- La lista de Simeone indigna a media liga: 'Nos sentimos perjudicados
- De dos semanas a una posible operación: los pronósticos de la lesión de Lamine Yamal
- El Real Madrid no dejará que Víctor Muñoz juegue en el Barça