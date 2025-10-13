V setmana de l'esport català
El tram final de la V Setmana Catalana de l’esport enforteix el paper de Catalunya com a potència esportiva
V Setmana Catalana de l’Esport ha viscut un final intens i ple d’emocions amb la celebració de cinc competicions internacionals que han confirmat, un cop més, l’excel·lent nivell de les seleccions catalanes i la capacitat del país per acollir grans esdeveniments. Softbol, lluita, kick-boxing, hoquei herba i activitats subaquàtiques han estat protagonistes d’uns dies que han reforçat la internacionalització, la inclusió i la projecció exterior de l’esport català.
Catalunya, campiona a la Catalunya International Softball Cup
El Camp Municipal de Softbol de Sant Boi de Llobregat va ser l’escenari de la 3a Catalunya International Softball Cup, on la selecció catalana femenina va brillar proclamant-se campiona després d’imposar-se a la final al WoosterCollege dels Estats Units. Ucraïna va completar el podi d’un torneig que va reunir equips d’alt nivell i que va reconèixer Marina Rodrigo com a MVP de la competició.
Lluita de primer nivell davant França
La Federació Catalana de Lluita va organitzar un duel de màxim nivell davant la selecció francesa a la ZEM Olímpica La Mina de Sant Adrià de Besòs. Davant unes graderies plenes, els lluitadors catalans van exhibir talent i futur en 12 combats d’alta intensitat que van comptar amb la presència institucional de l’alcaldessa Filo Cañete, el regidor d’Esports Francisco Burgos i el president de la UFEC, Gerard Esteva. L’acte va marcar l’inici de la temporada 2025-2026 amb un èxit organitzatiu i esportiu.
El Queen of Queens consagra el kick-boxing català
El Poliesportiu SA-FA de Gavà va viure una autèntica festa amb el Queen of Queens Amateur Series, que va reunir més de 100 esportistes en una competició internacional de kick-boxing femení. La selecció catalana va imposar la seva qualitat davant França amb triomfs destacats d’Ainoa Pérez, Raihan el Hamdani i Núria García, confirmant l’alt nivell de les competidores del país en aquesta disciplina en creixement.
Bon nivell de l’hoquei herba femení davant Itàlia
L’Estadi Martí Colomer de Terrassa va acollir dos enfrontaments internacionals entre les seleccions femenines de Catalunya i Itàlia. En el primer partit, les italianes es van imposar per 2 a 4, en un duel amb ritme i gols catalans de Franca Ferraro. El segon partit va ser molt més ajustat i es va decidir per la mínima (0-1), amb una selecció catalana que va oferir una imatge sòlida, competitiva i amb moments de gran joc. Aquests duels han servit per reivindicar, un cop més, la qualitat del hockey català i la seva projecció internacional.
Inclusió i esport subaquàtic a l’Estartit
Les Illes Medes i l’Estartit també van tenir un paper destacat amb l’activitat UnderwaterParasport, vinculada al futur Campionat Mundial de Fotosub i Vídeosub 2025. La cita va posar en relleu la capacitat de la fotografia submarina com a eina d’inclusió i va reforçar l’aposta del projecte per la diversitat i l’accessibilitat dins l’esport subaquàtic.
