VOLEI
Tot a punt per a la prova Màster de Tarragona del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja 2026
Aquest cap de setmana, la platja tarragonina de l’Arrabassada acull la primera prova Màster del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja 2026. L’esdeveniment, que aterra a la ciutat per sisè any consecutiu, aplegarà les setze millors parelles absolutes del circuit masculí i femení.
La competició començarà dissabte amb la fase de grups i les primeres eliminatòries. Diumenge es disputaran les semifinals i les finals, programades per a les sis de la tarda en categoria femenina i les set en la masculina. Els duels decisius es podran seguir en directe per Esport3. Paral·lelament, es jugarà el torneig de menors amb l'assistència de vuitanta joves esportistes.
El calendari continuarà posteriorment a Barcelona i Vilanova i la Geltrú, culminant amb la gran final absoluta que se celebrarà a Badalona el mes de juliol.
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