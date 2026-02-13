Tot a punt per l’Open Besalú Powerchair Hockey 2x2

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ESPORT ADAPTAT

Aquest dissabte 14 de febrer es disputa l’Open Besalú Powerchair Hockey 2x2 al Pavelló Municipal de la població gironina. Aquesta competició està organitzada per la Federació Catalana d’Esports de persones amb Discapacitat Física.

Aquest torneig neix amb l’objectiu de fomentar la pràctica de l’hoquei en cadira de rodes elèctrica en format 2x2, promovent la inclusió, la convivència esportiva i l’intercanvi entre esportistes catalans, nacionals i internacionals, en un entorn competitiu i alhora accessible i participatiu.

En format de lliga a una volta, durant el matí i la tarda de dissabte es determinaran els equips que disputaran el partit pel tercer i quart lloc i la gran final de la competició. Els equips estaran formats per dos jugadors/es, un amb T-Stick i l’altre amb H-Stick i jugaran partits de 20 minuts (10+10).

