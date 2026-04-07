Tot a punt per a la Gala de la Muntanya de la FEEC
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) celebrarà la Gala de la Muntanya el pròxim 9 d’abril. A partir de les 20 h, l’Espai Endesa (Barcelona) acollirà la festa anual de la Federació.
L’acte, presentat per la periodista Ruth Gumbau, servirà per a traçar un recorregut pel darrer any en què la FEEC s’ha consolidat com a tercera federació del país. Per novè any consecutiu, la FEEC va tornar a superar els 40.000 federats anuals i va tancar la temporada amb més de 45.650 llicències federatives. D’aquesta manera, va passar per davant d’aquesta xifra per primer cop en els seus 105 anys d’història.
Les xifres de rècord no acaben aquí. La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya va aconseguir un nou registre amb les més de 17.900 llicències federatives femenines. Per primera vegada, s’aconsegueix superar aquesta xifra i consolidar el projecte de muntanya en femení que es va marcar com a repte.
Durant la Gala de la Muntanya s’atorgaran reconeixements a les entitats que celebren el seu quart de segle, els seus cinquanta anys, setanta-cinc anys o centenaris.
