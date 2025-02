Domini català al Torneig Estatal a Tarragona

Els palistes catalans han estat els grans dominadors del Torneig Estatal de Joves de tennis de taula celebrat al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. En la categoria benjamí femení, Thaís Puigmulé s'ha proclamat campiona, mentre Imam El Mouhmouh (TT Cassà) ha finalitzat en tercera posició. En benjamí masculí, Daniel Casquero (Esparreguera) s'ha proclamat subcampió. En aleví femení, la jugadora de Cambrils Oumnia, El Mouhmouh s'ha adjudicat el títol al Palau d'Esports Catalunya, mentre que Aina Casanovas (Badalona) va ser tercera. En nois, Rafael Martínez (Ganxets) han estat semifinalista.

En la categoria infantil, victòria per a Ladimir Mayorov (TT Cassà), subcampionat per a Zou Tianxiang (UE Sant Sant Cugat) i tercera posició per a Roger Quesada (Badalona). En cadet masculí, Christian Callejón (Sant Cugat) va ser semifinalista. En juvenil, tant en la categoria femenina com masculina, triomf de palistes catalans. En femení, la campiona va ser Camila Moscoso (Girbau Vic TT) que en la final va superar Mariona Munné (Sant Cugat). I en masculí, el millor va ser Luca Khidasheli (CN Sabadell) i Cesc Carrera (Borges) va ser tercer.

El proper cap de setmana es jugaran les categories de Veterans, Senior, sub-21 i Adaptat.