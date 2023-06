Torna el XXIV Campionat de Catalunya OPEN de Goalball

El proper dissabte 1 de juliol a la tarda i diumenge 2 al matí, es disputarà al Poliesportiu de l’ONCE Catalunya Serà organitzat per la Federació Catalana d’Esports per a Cecs (FCECS).

El proper dissabte 1 de juliol a la tarda i diumenge 2 al matí, es disputarà al Poliesportiu de l’ONCE Catalunya (carrer Sepúlveda, 1 - BCN) el XXIV Campionat de Catalunya OPEN de Goalball-XIX Trofeu Consell Territorial per a Cecs i Deficients Visuals, organitzat per la Federació Catalana d’Esports per a Cecs (FCECS).