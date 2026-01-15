PATINATGE
Torna l’emoció de l’Artístic amb les Semifinals de Catalunya de Grups Xou i Quartets
El Pavelló Municipal de Girona–Fontajau serà l’escenari, els dies 7 i 8 de febrer de 2026, de les Semifinals de Catalunya de Grups Xou i Quartets Nivell 4 Superior. Aquesta competició, organitzada per la Federació Catalana de Patinatge, reunirà alguns dels millors grups del panorama català de patinatge artístic en l’inici de la nova temporada.
Al llarg de dos dies, la competició inclourà les modalitats de Grups Grans, Grups Petits, Grups Júnior i Quartets, dividits en dues semifinals: la Semifinal Negra prevista per al dissabte 7 de febrer, i la Semifinal Blanca, el diumenge 8 de febrer.
La prevenda d’entrades està destinada exclusivament als clubs participants i es durà a terme del 8 al 15 de gener de 2026 mitjançant correu electrònic a l’adreça reserves@fecapa.cat. En la sol·licitud, els clubs hauran d’indicar el nombre d’entrades desitjades per a cada semifinal, sense límit màxim de prereserva.
Les entrades al públic general es posaran a la venda a partir del 21 de gener de 2026 a https://fecapa.koobin.com/ .
