ESCACS
Torna ‘La dama dels escacs’: La Federació Catalana d’Escacs referma el seu compromís amb la igualtat pel 8M
Després de l’èxit de la seva estrena el 2025, la Federació Catalana d’Escacs (FCdE) anuncia la segona edició de "La Dama dels Escacs". Aquest esdeveniment, que tindrà lloc el 7 de març, neix amb la ferma voluntat de promoure una igualtat real i efectiva en el món dels escacs, posant el focus en el talent de les esportistes, entrenadores, directives i àrbitres del territori.
Sota el lema “Quan les condicions canvien, el joc també canvia”, la jornada s’estructura al voltant de quatre grans eixos, com són la creació de referents, la reducció de l’escletxa de gènere en la base, el trencament d’estereotips i la consolidació d’una comunitat compromesa.
Un programa obert per a tots els públics. La jornada oferirà un ventall d’activitats que van des de la competició fins a la reflexió intel·lectual, obertes tant a persones federades com al públic general:
9:30h – Torneig de parelles mixtes "Jugar en Igualtat". Un torneig llampec a 10’+2” on la col·laboració és clau. La participació serà paritària (50% homes i 50% dones) per fomentar el joc en equip sense distincions de gènere.
12:00h – Taula Rodona "Escacs, Igualtat i Ciència Cognitiva". Un espai de debat de primer nivell que comptarà amb ponents d’excepció com Anna Caula, entrenadora, política i antiga secretària general de l’Esport i l’Activitat Física; Esther Cid, psicòloga esportiva, especialitzada en l’acompanyament d’esportistes i professionals en entorns d’alt rendiment; Alba de Lomas, WCM (Woman Candidate Master) i reconeguda comentarista d'escacs; Yolanda Castillo, enginyera biomèdica i escaquista; i Pilar Marcos, atleta, farmacèutica hospitalària i mare d’esportista d’elit. S’abordaran temes com els biaixos en l’esport, la gestió de la pressió i el paper dels escacs en l’àmbit STEM (ciència i tecnologia) per a les nenes.
13:00h – Gala de Reconeixements "Les Dames del Tauler". L’acte central per premiar el lideratge femení en quatre categories: Premi a la Trajectòria en Escacs Femenins; Premi Jove Promesa; Premi Club Compromès amb els Escacs Femenins; i Premi Projecte Educatiu d’Impuls als Escacs Femenins.
Durant tot el matí, tots els assistents podran gaudir del tauler d’escacs gegants, de l’espai infantil "Pinta la teva peça" i diversessorpreses. A més, es repartiranobsequis i un detall per a totes les participants. La jornada clourà amb la lectura del Manifest de La Dama dels Escacs, on la Federació formalitzarà el seu compromís per uns escacs lliures d’estereotips.
