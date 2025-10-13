Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TENNIS TAULA

Torna el Costa Daurada International Open

Salou acollirà la reedició de l’ Open Internacional de Tennis Taula de Veterans Costa Daurada

Salou acollirà la reedició de l’ Open Internacional de Tennis Taula de Veterans Costa Daurada / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

Del 29 d’octubre al 2 de novembre, Salou acollirà la reedició de l’ Open Internacional de Tennis Taula de Veterans Costa Daurada, una prova que va néixer l’any 2017 i que va quedar interrompuda per la pandèmia de la Covid-19. Després d’uns anys d’aturada, el torneig torna amb més força que mai, amb una inscripció rècord, consolidant la seva vocació de convertir-se en una cita de referència internacional i un punt de trobada on es combinen la competició d’alt nivell, la promoció turística i el compromís amb la salut i el benestar.

L’edició d’enguany compta amb la presència de 166 esportistes, procedents de 28 països d’arreu del món. D’entre els esportistes participants destaca la presència de l’actual campió d’Europa i del Món, el català Josep Madurell, en categoria masculina, i la de la medallista europea Svetlana Skobkina, en categoria femenina.

L’Open Internacional de Tennis de Taula de Veterans Costa Daurada 2025 l’organitzen conjuntament la Federació Catalana i el CTT Ganxets de Reus i compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, del Patronat de Turisme de la Costa Daurada, de l’Ajuntament de Salou, de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas