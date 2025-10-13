TENNIS TAULA
Torna el Costa Daurada International Open
Del 29 d’octubre al 2 de novembre, Salou acollirà la reedició de l’ Open Internacional de Tennis Taula de Veterans Costa Daurada, una prova que va néixer l’any 2017 i que va quedar interrompuda per la pandèmia de la Covid-19. Després d’uns anys d’aturada, el torneig torna amb més força que mai, amb una inscripció rècord, consolidant la seva vocació de convertir-se en una cita de referència internacional i un punt de trobada on es combinen la competició d’alt nivell, la promoció turística i el compromís amb la salut i el benestar.
L’edició d’enguany compta amb la presència de 166 esportistes, procedents de 28 països d’arreu del món. D’entre els esportistes participants destaca la presència de l’actual campió d’Europa i del Món, el català Josep Madurell, en categoria masculina, i la de la medallista europea Svetlana Skobkina, en categoria femenina.
L’Open Internacional de Tennis de Taula de Veterans Costa Daurada 2025 l’organitzen conjuntament la Federació Catalana i el CTT Ganxets de Reus i compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, del Patronat de Turisme de la Costa Daurada, de l’Ajuntament de Salou, de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
