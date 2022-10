Títols i rècords a la Garrotxa

A Oix (Garrotxa) s'ha decidit la 20a Copa Catalana de Curses per Muntanya Els de Natalia González (AD Running Vigia) i Marc Ollé (GE Oliana) han estat els noms propis de la Trepitja Garrotxa

En un marc segurament immillorable, a Oix (Garrotxa), en terra alta d’últimes pendents pirinenques i frontera de volcans, s’ha decidit la 20a Copa Catalana de Curses per Muntanya.

Els de Natalia González (AD Running Vigia) i Marc Ollé (GE Oliana) han estat els noms propis d’una cursa, la Trepitja Garrotxa, que aquest any se celebrava en el marc de la II Setmana Catalana de l’Esport, organitzada per la UFEC i la Generalitat de Catalunya, i que ha tingut lloc de manera simultània més de 20 demarcacions gironines.

Veni, vidi … i nova victòria de Natalia González

Natalia González ha estat la dominadora de la competició amb el permís de la ja històrica, Núria Gil (CE l’Areny) que quan ha trepitjat la competició ha estat per sumar de cent en cent. González n’ha tingut prou en emportar-se la victòria a Cames de Ferro i Aristot, en un tram decisiu de la temporada i en ser sempre la millor després de Gil per emportar-se el premi a la constància i a una bona temporada. Natalia González ha posat la cirereta al pastís amb la victòria a la Trepitja Garrotxa i ha fet el seu “hat trick” particular amb tres victòries a la Copa i el campionat sota el braç.

El premi a la constància de Marc Ollé

Una victòria a la Cames de Ferro (GECA), la cursa que segurament més s’adaptava a un especialista de la llarga distància i la muntanya exigent, va fer creure a en Marc Ollé que aquella primavera de la Vall d’en Bas el podia portar a fer-se amb el títol de campió de la Copa Catalana de Curses per Muntanya. Un triomf que es va confirmar a Oix, amb una segona posició que l’ha estat suficient per aixecar el títol. Ivan Calvo (CEM la Cameta Coixa) ha aconseguit la victòria a la Trepitja Garrotxa sense massa oposició.