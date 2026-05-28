Thomas i Palau dominen el Campionat de Catalunya de Pistola d'Aire Standard i de Velocitat

UFEC

En categoriasènior, Dídac Thomas (TE Barcelona) va signar un doblet d'or en guanyar en Velocitat (22 tocats) i Standard (359 punts), seguit en elspodisper Daniel Matarín —que va guanyar el desempat (shoot-off) a Jordi Sabater— i Francisco Cabrera, respectivament.

A la categoria de veterans, Sergio Andrés Palau (CTO Lleida) també va fer el doblet de campiósumant 12 tocats en Velocitat i 348 punts en Standard. En ambduesmodalitats, Marcel Segura (TE Barcelona) es va proclamar subcampió de Catalunya en endur-se les duesmedalles de plata.

