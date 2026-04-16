ESPORT ADAPTAT

Terrassa acull la XVIII edició dels Jocs Catalans

XVIII edició dels Jocs Catalans

XVIII edició dels Jocs Catalans / UFEC

Terrassa serà la seu de la XVIII edició dels Jocs Catalans, la competició més emblemàtica organitzada per la Federació Catalana d’Esports de persones amb Discapacitat Física.

El cap de setmana del 30 i 31 de maig es portaran a terme diferents competicions d’esports adaptats a les instal.lacions del Club Natació Terrassa (excepte la competició de petanca). La piscina del Club acollirà el Trofeu Jocs Catalans de natació adaptada i els playoffs de la Lliga Catalana de waterpolo. El bàsquet en cadira de rodes serà el gran protagonista dins del Pavelló del Club on també es portaran a terme altres competicions esportives. A més, també es portaran a terme diferents activitats de promoció de l’esport adaptat durant tot el cap de setmana.

Properament es donarà a conèixer el Programa Complet de competicions i exhibicions d’aquesta edició dels Jocs Catalans.

