La tercera edició de ‘Totesport 360’ assoleix la xifra rècord de 12.139 participants aquest Nadal a l’INEFC Barcelona

Durant 34 hores d’activitat, des de dijous a primera hora i fins el passat dia 5 de gener, les instal·lacions de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya a Barcelona s’han omplert amb un públic familiar que ha gaudit de valent i ha passat una bona estona fent esport i salut. La tercera edició de Totesport 360 s’acomiada amb èxit assolint la xifra rècord de 12.139 participants durant els quatre dies que ha obert portes a l’INEFC. L’espai lúdic esportiu, que promou el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, ha esgotat les entrades gratuïtes disponibles en cadascuna de les quatre jornades d’activitat física programades i, en només tres anys, ja s’ha convertit en una cita de referència en el marc de les festes de Nadal a Barcelona.

Novetats que funcionen

Totesport 360 ha introduït aquest any novetats que han tingut una excel·lent resposta per part de les persones assistents al certamen i que han suposat la participació activa del públic adult que ha acompanyat infants i joves. Les activitats dirigides de fitness, a l’escenari exterior de l’INEFC, i les caminades de marxa nòrdica i les curses d’orientació han estat molt participades. A més, s’ha aprofundit en la divulgació de la importància del paper que juguen aspectes com l’alimentació, l’activitat física, el descans o la salut mental en el benestar de les persones. El nou Espai 360, situat estratègicament al centre dels camps exteriors de l’INEFC, ha permès a petits i grans reflexionar i posar en pràctica els coneixements adquirits en aquesta exposició a través de diferents jocs i reptes per esdevenir un referent de salut per a l’entorn proper. L’organització, a càrrec de Jo-dic amb el suport del Departament d’Esports de la Generalitat, fa una valoració molt positiva d’aquesta tercera edició i es destaca que aquesta oferta familiar ha permès que infants, joves i els seus acompanyants adults compartissin una bona estona fent esport i salut. El conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, assenyala la “importància d’ajudar a inculcar els valors i els beneficis de fer esport de la mà dels nostres clubs, federacions i esportistes i entendre que l’esport és a tot arreu i que és bàsic que el conjunt de la població, en la mesura de les seves possibilitats, faci el pas de fer activitat física com un hàbit de salut i benestar”.

Infants fent gimnàstica / SPORT.es / sport

Totesport 360 ha consolidat una oferta potent amb una trentena d’esports i la participació d’una seixantena de clubs i federacions esportives de Catalunya durant aquests quatre dies a l’INEFC. Els més de 20.000 metres quadrats de l’espai han estat l’escenari d’una activitat lúdica que no s’ha aturat en cap moment i que ha donat a conèixer l’ampli ventall d’esports i disciplines que es poden practicar a Catalunya.