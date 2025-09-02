La temporada 2025/26 arrenca amb la Supercopa Catalana

La temporada 2025/26 és a punt de començar i ho farà amb un celebrat retorn: el de la Supercopa Catalana Masculina entre la UE Santboiana i el Barça Rugby.

Els dos equips que competeixen a la Divisió d'Honor s'enfrontaran el proper dissabte 13 de setembre a les 16h al Baldiri Aleu en el que serà la V Edició de la Supercopa Catalana, que torna després de dues temporades sense disputar-se. El partit servirà per donar el tret de sortida al curs 25/26, que començarà per a les lligues catalanes el cap de setmana del 4 i 5 d'octubre.