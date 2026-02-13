TENNIS TAULA
Tarragona, epicentre del tennis taula estatal
Tarragona tornarà a ser la seu del Torneig Estatal, els Campionats d'Espanya absoluts, la Copa del Rei i la Copa de la Reina a partir del proper divendres.Els millors jugadors catalans participaran en les diferents proves que tindran cita entre els dies 13 i 22 de febrer al Palau d'Esports de Tarragona.
La distribució de les competicions són les següents. Del 13 al 15 de febrer, Torneig Estatal sots 21, sènior, veterans, persones amb discapacitat física, persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb síndrome de Down i persones amb Parkinson. Del 15 al 18 de febre, Campionat d'Espanya absolut, individual i proves de dobles. Del 18 al 20 de febrer, Copa del Rei i Copa de la Reina. Del 20 al 22 de febrer, Torneig estatal benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil.
