Tarragona es converteix en la capital del futbol inclusiu amb l’inici de la 8a Lliga Genuine
El conseller d’Esports, Berni Álvarez, ha presidit la inauguració de la 8a edició de la lliga de futbol inclusiu més important del país
La Lliga Genuine Moeve, el projecte pioner d’inclusió social impulsat per LaLiga a través de la seva Fundació, ha donat el tret de sortida de la 8a edició amb una gran festa del futbol al Nou Estadi de Tarragona, seu de la fase inaugural i casa del Nàstic Genuine. L’acte ha comptat amb la presència del conseller d’Esports, Berni Álvarez, que ha volgut mostrar el compromís institucional amb un projecte que situa els valors per davant del resultat.
L’emoció i l’esperit d’equip han marcat una jornada que ha reunit els 50 equips participants i més de 200 persones entre jugadors, famílies, tècnics i representants del món esportiu. L’ambient ha confirmat, un any més, que la Lliga Genuine és molt més que una competició: és un moviment social que fomenta la igualtat, el respecte i la integració a través del futbol. Tal com ha recordat el conseller durant la presentació, es tracta d’un “projecte que ens recorda fins a quin punt l’esport té un poder transformador immens. És una lliga que genera dignitat, oportunitats i drets, que fa créixer el futbol i la inclusió, que ens fa un país millor”.
Una lliga que creix i que emociona
La presentació oficial de la temporada 2025-2026 ja s’havia fet a les instal·lacions de Moeve, patrocinador principal del projecte, on el vicepresident executiu de Marca Corporativa de Moeve,José María Solana; i el president de LaLiga, Javier Tebas, han destacat “la magnitud i l’impacte social” d’una competició que avui ja agrupa més de 1.400 jugadors i jugadores d’arreu de l’Estat.
A Tarragona, els veritables protagonistes han estat alguns dels futbolistes Genuine: Rubén Almazán i Álvaro Cano (Nàstic), Laia Utrilla (Fundació Barça), José Antonio Carmona (Córdoba CF), Sandra García (Real Sporting) i Mikel Pires (Deportivo Alavés), els quals han estat els encarregats de revelar les seus i calendari de la competició, que s’estructura en quatre fases.
Quatre fases, sis seus i una final històrica
La fase inaugural, celebrada el 21, 22 i 23 de novembre a Tarragona, donarà pas a:
- 2a fase: Cadis (31 de gener i 1 de febrer) i Gijón (7 i 8 de març).
- 3a fase: Granada (25 i 26 d’abril) i Burgos (30 i 31 de maig).
La gran final d’aquesta temporada tindrà lloc, per primera vegada, a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid), seu de la Real Federación Española de Fútbol. Serà allà on es decidiran els tres campions de Fair Play i els tres campions esportius, les dues categories que defineixen l’essència Genuine: competir amb passió, però sobretot amb valors.
Compromís institucional amb la inclusió
El conseller d’Esports, a la inauguració, ha subratllat el paper transformador de la Lliga Genuine: “Aquest projecte ens recorda que l’esport és una eina de cohesió i igualtat. Aquí, tothom hi guanya: els equips, les famílies, el territori i el conjunt del país. Tarragona és l’epicentre d’un esport més just, accessible i ple de valors”.
Amb vuit edicions d’història, la Lliga Genuine s’ha consolidat com una de les iniciatives esportives més inspiradores del país, un espai on la diversitat, l’amistat i l’esforç es converteixen en motor de canvi social.
