Tarragona acollirà la copa del món de gimnàstica estètica de grup del 27 al 30 de juny

Tarragona acollirà del proper 27 al 30 de juny la Copa del Món de gimnàstica estètica de grup, una competició dins del calendari oficial de la Federació Internacional de Gimnàstica Estètica de Grup (IFAGG) que organitzarà la Federació Catalana de Gimnàstica (FCG) amb la col·laboració de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG).

D’aquesta manera, Catalunya esdevindrà durant quatre dies l’epicentre mundial de la gimnàstica estètica de grup i la Copa del Món de Tarragona es convertirà en la primera competició internacional d’aquest esport que s’hagi albergat en territori espanyol en l’àmbit federat.

L’esdeveniment aglutinarà més d’un miler de gimnastes compreses entre els 8 i els 30 anys que provindran d’una vintena de delegacions d’arreu d’Europa, Àsia i Amèrica. Cada país participant podrà aportar fins a quatre equips a l’IFAGG World Cup III i a l’IFAGG Challenge Cup respectivament, mentre que Espanya, en qualitat d’amfitriona, disposarà preferentment d’una quota de cinc places per a cadascuna de les dues competicions.

En aquest sentit, la RFEG ja ha confirmat la designació de dos equips catalans per a aquestes dues competicions: el Club Ciutat de Barcelona en categoria sènior i el Club Rítmica Barcelona en categoria júnior. Per la seva banda, a l’IFAGG Mediterranean Countries i a l’IFAGG Open International no hi haurà límit d’inscripció.

El Palau d’Esports Catalunya serà la seu de la Copa del Món de gimnàstica estètica de grup, una competició que estima una assistència total de prop de 2.000 espectadors que acudiran al recinte al llarg de la competició. El president de la FCG, Xavier March, ha verbalitzat el seu entusiasme per a acollir una competició que portarà les millors gimnastes d’aquesta disciplina a Tarragona.

“Destinarem tots els nostres recursos i energies perquè la Copa del Món sigui un èxit organitzatiu i de participació que situï a Catalunya en el mapa mundial de la gimnàstica estètica de grup”, ha afirmat March.