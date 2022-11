Suport de la Comissió Europea a un dels nous programes de l'FCBQ

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) es va presentar, a principis d'aquest 2022, a la convocatòria del programa Erasmus+ Esport de la Comissió Europea El programa 'PROMISE' busca promoure la inclusió i participació de les noies i dones en el món del bàsquet a diferents nivells

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) es va presentar, a principis d'aquest 2022, a la convocatòria del programa Erasmus+ Esport de la Comissió Europea amb un programa pioner a nivell europeu: 'PROMISE: Step forward for women in Basketball'. Dissenyat des del departament de Promoció de l'FCBQ, i dins el projecte de Bàsquet Femení, el programa 'PROMISE' busca promoure la inclusió i participació de les noies i dones en el món del bàsquet a diferents nivells.

Erasmus+ Esport 2021-2027 forma part d'Erasmus+, una iniciativa que busca donar suport al creixement sostenible, la cohesió social, l'ocupació de qualitat, a impulsar la innovació i a reforçar la identitat europea mitjançant l'aprenentatge permanent i el desenvolupament educatiu, professional i personal de les persones en l'àmbit de l'educació, la formació, la joventut i l'esport tant dins com fora d'Europa.Així doncs, la Federació liderarà el programa 'PROMISE: Step forward for women in Basketball' que desenvoluparà juntament amb sis altres organitzacions. El grup de treball està format per: cinc federacions nacionals (Portugal, Irlanda, Bulgària, Kosovo i Catalana), una universitat catalana (Universitat Ramon Llull) i una federació regional francesa (The Nouvelle-Aquitaine Basketball league) amb qui l'FCBQ comparteix sinergies amb el Programa de Mentoria d'Entrenadores.

L'objectiu principal del programa és promoure la inclusió i la participació de les noies i dones en el món del bàsquet a diferents nivells a partir del Programa Pilot PROMISE on es pretén dissenyar, implementar i avaluar un nou programa d'intervenció global.

A partir del gener de 2023 es donarà el tret de sortida al programa 'PROMISE' on les diferents organitzacions podran intercanviar i desenvolupar noves pràctiques i mètodes per tal seguir promovent la igualtat de gènere en l'àmbit del bàsquet.