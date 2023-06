Suport absolut a la gestió de Zamora en l'Assemblea General del vòlei català

La Federació Catalana de Voleibol (FCVb) va celebrar aquest passat dissabte l’Assemblea General Ordinària en la que es va posar de manifest el suport unànime dels clubs al projecte i gestió de Maribel Zamora i la seva Junta Directiva

La presidenta de la FCVb, Maribel Zamora, va destacar les millores de l’ens federatiu del darrer any, com la creació i creixement de l’Àrea de Comunicació, amb més personal i la contractació d’una agència de suport, a més de l’acord amb el diari Sport per tenir dues pàgines al mes en la versió en paper; o tots els actes promocionals que s’han fet del voleibol a través de la sèrie Haykiuu, com la presència al Saló del Manga o l’acord amb el Club Super 3 de Televisió de Catalunya per sortejar experiències amb els equips catalans de la Superlliga.

També va anunciar les properes novetats com la creació de l’Àgora, comissió que ‘tindrà l’encàrrec de conservar la memòria històrica del vòlei català’, puntualitzant que un dels punts importants serà ‘el llibre de la història del vòlei català per l’octubre del 2026 quan la federació celebri el 70è aniversari’.

Altres aspectes destacats de l’informe van ser la ‘situació molt negativa amb la RFEVB’. En aquests moments hi ha interposada una demanda contra la RFEVB per part de cinc federacions a causa de la no votació a les assemblees de les propostes que no contenen esmenes. Tot i aquesta situació, el vòlei català treballa de manera conjunta amb altres federacions territorials per dur a terme projectes com el circuit de vòlei platja del mediterrani o les lligues interterritorials que permetran el creixement del voleibol a ubicacions com les Terres de l’Ebre amb la Federació Valenciana; i a Lleida i la Franja amb la Federació d’Aragó.

Pel que fa als punts de l’ordre del dia tots van ser aprovats per unanimitat.

En aquest sentit, els comptes de la Federació també van se avalats de manera unànime pels assistents, amb l’aprovació d’un pressupost de cara l’any 2023 de 2.720.170 euros i l’anunci d’un superàvit de gairebé 26.441’16 euros corresponent a l’exercici tancat de 2022. Zamora, a més, va posar en relleu que la bossa d’ajuda a clubs ha ascendit en aquesta darrera convocatòria a 178.000 euros.

En la vessant esportiva, els assistents també van aprovar per unanimitat el pla general d’actuació per a la temporada 2023/2024, els programes, les activitats esportives i els seus objectius, així com el programa ARC.

Per últim, Maribel Zamora, va felicitar a tots els campions i campiones de Catalunya de la temporada, així com els èxits dels equips catalans en competició i campionats d’Espanya.