La Supercopa Catalana de Korfbal 2025 donarà el tret de sortida a la nova temporada

El torneig enfrontarà al KC Barcelona, vigent campió de la Lliga Nacional, amb el CK Vallparadís, darrer campió de la Copa Catalana.

Supercopa Catalana de Korfbal

Supercopa Catalana de Korfbal / UFEC

UFEC

El pròxim dissabte 20 de setembre, a les 16:00 h, el Pavelló de Sant Llorenç de Terrassa acollirà el primer títol oficial de la nova temporada de korfbal, que enfrontarà al KC Barcelona, vigent campió de la Lliga Nacional, amb el CK Vallparadís, darrer campió de la Copa Catalana.

Tots dos conjunts es veuran les cares de nou en una altra final. Els terrassencs van alçar-se amb el triomf a la Supercopa del 2024, i de segur buscaran repetir aquesta fita, alhora que buscant refer-se de la derrota contra els barcelonins a la final de la Lliga Nacional que tancà la temporada passada.

