TENNIS TAULA
Sort diversa pels equips catalans a la Superdivisió
El CTT Olot s'imposava per 2-4 a la pista del CTT CER l'Escala i continua líder de la màxima divisió nacional.
Pel que fa a la Superdivisió femenina el CTT Tramuntana cedia davant d'uns dels grans favorits, l'UCAM Cartagena per 4-0.
