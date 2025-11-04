Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sort diversa pels equips catalans a la Superdivisió

El CTT Olot s'imposava per 2-4 a la pista del CTT CER l'Escala

El CTT Olot s'imposava per 2-4 a la pista del CTT CER l'Escala i continua líder de la màxima divisió nacional.

Pel que fa a la Superdivisió femenina el CTT Tramuntana cedia davant d'uns dels grans favorits, l'UCAM Cartagena per 4-0.

