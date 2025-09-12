V SETMANA CATALANA DE L’ESPORT
El sitting volley i la dansa esportiva prenen el protagonisme aquest cap de setmana a la V Setmana Catalana de l’Esport
Les localitats de Granollers i Vilanova i la Geltrú acolliran el 3r Torneig Internacional de Sitting Volley i el Vilanova Dance Festival
La V Setmana Catalana de l’Esport continua aquest cap de setmana amb dues grans cites que reforcen el seu compromís amb la diversitat, la inclusió i la promoció de l’esport per a tothom: el 3r Torneig Internacional de Sitting Volley i el Vilanova Dance Festival.
Granollers acull una nova edició del Torneig Internacional de Sitting Volley
Els dies 13 i 14 de setembre, el Pavelló de Can Bassa de Granollers serà l’escenari del torneig de sitting volley, organitzat per la Federació Catalana de Voleibol. Aquesta disciplina adaptada comptarà amb la participació del combinat català, el Sitting Volley Sevilla i el Chieri ‘76 italià. A més, s’estan realitzant gestions per sumar-hi un equip d’un altre continent, fet que reforçaria la projecció internacional del torneig.
El públic podrà accedir-hi de manera lliure i també seguir les jornades en directe pel canal de YouTube de la federació. L’objectiu és visibilitzar aquest esport inclusiu i donar suport a la seva expansió a Catalunya.
Ritme, estil i talent al Vilanova Dance Festival
En paral·lel, Vilanova i la Geltrú viurà dues jornades de pura energia amb una nova edició del Vilanova Dance Festival, una competició organitzada per la Federació Catalana de Ball Esportiu que combinarà modalitats de latin, standard, dance show i categories inferiors.
Aquest esdeveniment reunirà esportistes d’arreu i tindrà una forta presència de talent jove, reforçant la presència de la dansa com a disciplina competitiva i artística dins del marc federatiu català.
