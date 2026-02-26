Sis catalans aspiren a aixecar la Copa del Rei de voleibol a València
Aharón Gámiz, Héctor García, Arnau Masià, Joan Domenech, Bernat Castellà i Carlos Montero posaran l’accent català a la 51a edició masculina del Torneig del KO
La Copa del Rei de voleibol, que es celebrarà del 26 de febrer a l’1 de març al Pavelló Font de Sant Lluís de València, comptarà amb una destacada presència catalana sobre la pista. Tot i l’absència d’equips del territori, fins a sis jugadors de casa lluitaran pel títol: Aharón Gámiz amb el Conqueridor València, Héctor García amb el Melilla Ciudad del Deporte, i els quatre representants del Grupo Herce Soria, Arnau Masià, Joan Domenech, Bernat Castellà i Carlos Montero. La Federació Catalana de Voleibol ha tingut el plaer de parlar amb tots ells abans d’iniciar el Torneig del KO per conèixer les seves impressions. Per al Conqueridor València, la Copa arriba en un moment exigent de la temporada.
L’equip, actualment cinquè a la lliga, arriba “una mica minvat físicament”, segons explica el lliure català Aharón Gámiz, a causa de les lesions i de l’alta exigència de la competició regular, on la màxima igualtat és present a cada jornada. Tot i això, Gámiz confia en el factor pista per marcar diferències en una competició a partit únic: “El nostre plus serà jugar a casa, amb la nostra gent i amb un gran ambient de voleibol”. El primer obstacle serà el Melilla Ciudad del Deporte, tercer classificat de la Superlliga Masculina i un dels equips més en forma del moment. El duel, previst per divendres 27 a les 20.00h, enfrontarà dos jugadors formats al Programa d’Alt Rendiment de la Blume: Gámiz i Héctor García. El col•locador català del Melilla afronta el torneig amb l’objectiu de repetir el títol de la temporada 2021/22 i amb plena consciència de l’exigència del format: “A la Copa no hi ha marge d’error. És un partit i, si no estàs bé, te’n vas a casa”. García preveu un enfrontament d’alt nivell davant un rival molt competitiu: “Tenen jugadors de gran qualitat i probablement podrien estar més amunt a la classificació. A més, juguen a casa, i això sempre dona un plus”.
Des del bàndol valencià, Gámiz també anticipa un partit molt exigent contra un equip “que està jugant molt bé i ha fitxat jugadors molt interessants”, i confia que l’eliminatòria sigui “un partit per al record”. Tots dos coincideixen en el diagnòstic general de la competició: la igualtat és màxima i el format no concedeix segones oportunitats, i asseguren que “pot passar qualsevol cosa”. El protagonisme català també serà notable al Grupo Herce Soria, que s’enfrontarà al Cisneros La Laguna divendres 27 a les 17.00h. Si els sorians superen els quarts de final, es trobarien a semifinals amb el guanyador del duel entre Melilla i Conqueridor, fet que posaria encara més en valor el talent català al torneig del KO.
La Blume, punt de trobada del talent català
Més enllà dels enfrontaments, hi ha un fil conductor que uneix bona part del talent català present a València: el pas per la Blume. El programa català d’alt rendiment continua sent una peça fonamental en la formació de jugadors que competeixen al màxim nivell estatal. Gámiz, García, Masià i Domenech comparteixen aquesta etapa de creixement esportiu i personal, marcada per l’exigència diària, la convivència competitiva i el desenvolupament tècnic. Per a ells, la Blume no només va ser un centre de formació, sinó també l’espai on van forjar la mentalitat necessària per afrontar competicions d’elit com la Copa del Rei. El missatge que transmeten als joves que segueixen el mateix camí és clar: escoltar els entrenadors, gaudir del procés i tenir paciència. El rendiment d’elit, recorden, és fruit del temps i de la constància.
L’equip arriba en un gran moment competitiu, segon classificat a la Superlliga, i amb la voluntat de fer el salt definitiu després de diverses temporades fregant el títol. Arnau Masià destaca la solidesa del treball setmanal: “Tot el que entrenem es veu reflectit a la pista, però encara tenim marge de millora”, mentre Joan Domenech, amb una àmplia experiència a la competició, apel•la a la prudència: “Qualsevol equip pot guanyar la Copa, i això és el que la fa tan atractiva”. Per la seva banda, Bernat Castellà i Carlos Montero posen el focus en l’exigència diària d’un projecte liderat per Alberto Toribio, figura clau en el creixement competitiu del club. “L’entrenador ens exigeix molt, però també genera confiança; això ens permet rendir al màxim en cada partit”, explica Masià.
Amb sis jugadors catalans repartits entre tres equips aspirants, el voleibol català tornarà a tenir un paper destacat en un dels grans escenaris del calendari estatal aquest cap de setmana. A ‘La Fonteta’, el talent format a casa buscarà convertir l’oportunitat en història.
