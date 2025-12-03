Setena posició i premi als valors per a la Selecció Catalana al DiaSorin All Stars Game 2025'
Continuïtat de la col·laboració de la FCVb amb Chieri’76
La Selecció Catalana de Sitting Vòlei ha completat una destacada participació al DiaSorin All Stars Game 2025, celebrat aquest passat cap de setmana al PalaFenera de Chieri (Torí). L’equip català ha finalitzat en una meritòria setena posició, després de disputar tres partits dissabte i dos diumenge, i imposar-se finalment en el duel per la setena plaça. Més enllà del resultat esportiu, la Selecció Catalana va rebre un reconeixement especialment significatiu: la placa al millor equip en esforç i valors. El guardó distingeix el conjunt que millor representa l’esperit del sitting volley, destacant la constància, la superació i el joc net durant tot el cap de setmana.
Aquest premi reforça el treball que la Federació Catalana de Voleibol i el grup de sitting volley venen desenvolupant els darrers anys, potenciant una disciplina en creixement i amb un fort component inclusiu. L’All Stars Game, que enguany ha comptat amb més de 80 jugadors d’arreu d’Itàlia i diversos equips convidats, és una de les cites més destacades del moviment paralímpic italià. La presència catalana dona continuïtat a les col·laboracions esportives establertes amb el club DiaSorin Fenera Chieri ’76 i contribueix a projectar el sitting volley català a escala europea. L’equip català torna a casa amb experiència, competició del màxim nivell i un reconeixement que subratlla els valors que defineixen aquest esport i els seus protagonistes.
- Barcelona - Atlético de Madrid: goles, resumen y resultado del partido de LaLiga EA Sports
- Lo que no se vio del Barça-Atlético: el enorme cabreo de Raphinha, la gorra de Fermín y el recado de Ferran
- La convocatoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid
- Olmo, KO hasta 2026
- Flick tiene dudas en las áreas
- El Barça no tiene clara la continuidad de Rashford
- Kosecki: 'El Atlético le va a meter una paliza al Barça
- Xesco Espar, experto en liderazgo y alto rendimiento: 'Araujo tiene un conflicto mental interno