Set medalles catalanes a l’Iberoamericà sub 18 de Perú

Cinc atletes de Catalunya han participat aquests darrers dies del Campionat Iberoamericà sub 18 a Lima, Perú Tots i totes han aconseguint un mínim d’una medalla, per tant, èxit rotund de la delegació que han participat amb la RFEA

Cinc atletes de Catalunya han participat aquests darrers dies del Campionat Iberoamericà sub 18 a Lima, Perú. I ho han fet de la millor manera possible, aconseguint tots i totes un mínim d’una medalla, per tant, èxit rotund de la delegació que han participat amb la RFEA i han tancat el seu aire lliure amb uns grans resultats.

El nom més destacat ha estat el de Marta Mitjans, que ha aconseguit un triplet de metalls. Dos d’ells, en els relleus, on l’equip espanyol va ser capaç d’obtenir la plata al 4×400 m i el bronze al 4×100 m, d’on Mitjans va ser membre del quartet; i el tercer, un or a la final dels 800m.

D’altra banda, Àlex Pintado va aconseguir l’or a la prova dels 1.500 m; mentre que Èrika Sellart va aconseguir la victòria en llançament de javelina. Finalment, el darrer or va ser per Ona Bonet en la competició de salt d’alçada. I la darrera medalla catalana va ser per Mario Stefanov, plata als 110 tanques.