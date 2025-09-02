PARACICLISME
Sergio Garrote, subcampió del món de CRI i ruta
El handbiker català Sergio Garrote segueix sumant podis i èxits internacionals i aquesta setmana ha aconseguit una doble medalla de plata al Campionat del Món disputat a Ronse (Bèlgica). Garrote s’ha proclamat subcampió del món en les proves de contrarellotge H2, disputada el dijous 28 d’agost, i en ruta H2, disputada el dissabte 30.
Sergio Garrote arribava a la cita mundialista defensant el títol en ruta i el bronze en contrarellotge que havia aconseguit l’any passat a Zúrich. Malgrat no poder tornar a vestir el mallot irisat, el de Viladecans ha tornat aconseguir uns resultats històrics per al ciclisme català i segueix pujant al podi de totes les proves internacionals que disputa. El gran rival del català en aquest Mundial ha estat el també múltiple campió del món Florian Jouanny.
A la prova contra el crono, Garrote va acabar a 27 segons del registre del francès, mentre que a la prova en ruta, Jouanny va llançar l’atac decisiu a dues voltes i mig del final i Garrote, que no el va poder seguir, va acabar cedint 35 segon. L’italià Luca Mazzone ha completat el podi en les dues proves.
“Dues medalles de plata amb el nivell que hi ha en un Mundial, tant en contrarellotge com en ruta, per a mi és un gran resultat. Estic molt content amb les dues plates: són Mundials, és professionalisme del món de l’esport i és un gran nivell”, ha assegurat Sergio Garrote després de la competició en declaracions difoses per la RFEC. El català va tancar el Campionat del Món aquest diumenge 31 d’agost amb una sisena posició a la prova del Team Relay, competint amb la selecció espanyola.
