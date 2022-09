La selecció catalana vol sumar un doble èxit al Campionat d’Espanya per seleccions autonòmiques absolutes de pàdel

La 16ª edició de la competició es disputarà al Pàdel Park Llavaneres El combinat masculí i femení volen fer valdre el factor de jugar com a local

La selecció catalana absoluta participa aquest cap de setmana en la 16ª edició del Campionat d’Espanya per Seleccions Autonòmiques Absolutes 2022. Una competició que es disputa al Pàdel Park Llavaneres, i on el combinat masculí i femení volen fer valdre el factor de jugar com a local.