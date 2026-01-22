Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La selecció catalana vol repetir èxits a Larra-Belagua

La selecció catalana vol repetir èxits a Larra-Belagua / UFEC

La selecció Catalana de Curses per Neu viatjarà el proper cap de setmana fins a Isaba (Navarra) per a participar en el campionat estatal de snowrunning que es farà a la cursa de Larra-Belagua.

El seleccionador, Pere Fàbregas, ha convocat a vuit esportistes per aquesta cita pel combinat català que competirà en la cursa que definirà els campions estatals individuals i per equips.

L’equip català intentarà repetir els resultats de l’última campanya on el berguedà, Roger Comellas (CEQUIE-Puig-reig) es va proclamar campió i per equips Catalunya va pujar al segon graó del pòdium.

Fàbregas s’emportarà fins a Navarra a: Laia Calzada (CE Madteam), Montse Martínez (CEM Team Gozalbo), Cèlia Balsells (CEM Team Gozalbo) i Rosa Maria Nieto (CE UECAnoia) en l’equip femení, i a; David Prades (CEM Cameta Coixa), Oriol Ferré (CE Aritjol), Roger Comellas (CEQUIE – Puig-reig) i Marc Bernades (GE Oliana) per a l’equip masculí. La cursa presentarà un recorregut de 15,72KM amb 436md+ en una edició on la molta neu a la zona pot marcar la cursa navarresa.

