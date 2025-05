La selecció catalana vol conquerir el Campionat d’Espanya de veterans de primera categoria

Aquest cap de setmana la Selecció Catalana masculina i femenina participa en la 18ª edició del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques de Veterans de 1ª categoria, que es disputa a les pistes de l’Olimpic Club, a Murcia.

Cal recordar que la selecció catalana femenina, dirigida per Anna Pérez, és la vigent subcampiona. Per la seva part el nois, amb Carles Gunfaus com a seleccionador, van finalitzar en tercera posició l’any 2024.