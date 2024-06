La selecció catalana sub15 de bàdminton es proclama campiona d'Espanya de seleccions autonòmiques en edat escolar

La Selecció Catalana Sub15 de bàdminton es va proclamar campiona per primera vegada a la historia amb una victòria amb gran autoritat i superant a la final a Andalusia per 4-0. La selecció Sub17 va obtenir la 7a posició després de caure a quarts de final contra la posterior campiona, Galícia i superant a l'últim encontra al País Basc per 4-3.

A la categoria Sub15, Catalunya que partia amb el cartell de favorita, va superar la fase de grups vencent a Regió de Múrcia (5-2) i a La Rioja (6-1). Ja a la fase de quarts de final vanvèncer a Illes Balears (4-0) i a Galicia a les semifinals (4-1). A la final, els joves jugadors catalans no van donar opció a Andalusia tancant la final per la via ràpida per (4-0).