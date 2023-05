La Selecció Catalana sub 12 femenina es proclama campiona d’Espanya

18 anys després, la Selecció Catalana sub 12 femenina s’ha proclamat campiona d’Espanya Una excepcional generació de futbolistes que ha passat per sobre d’Andalusia (0-3)

Catalunya torna a tocar el cel divuit anys després. La Selecció Catalana sub 12 femenina s’ha proclamat brillantment campiona d’Espanya, amb una excepcional generació de futbolistes que ha passat com un rodet per sobre d’Andalusia en la final del torneig (0-3).

A la Ciutat del Futbol de Las Rozas, a Madrid, la quadribarrada ha viscut una festa inoblidable aixecant el títol per mèrits propis, i succeint d’aquesta manera el bloc que va conquerir l’or per últim cop el 2005, amb la recordada victòria a Gijón enfront el País Basc (5-1).