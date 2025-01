La selecció catalana, preparada per al Campionat d'Espanya CX 2025

Com és tradicional, la temporada de competició 2025 té un dels seus primers grans focus d'atenció amb la disputa del Campionat d'Espanya de Ciclocròs, que enguany es disputarà entre els dies 10 i 12 de gener a As Pontes (Galícia). Una cita a la qual la selecció catalana hi viatjarà amb un nombrós equip format per una setzena de ciclistes de les categories cadet, júnior, sub23, elit i màster 30, amb grans opcions a les categories tot i destacar-hi la presència dels recentment proclamats campions catalans de la disciplina, els bikers Jofre Cullell i Marta Cano.

El combinat català, que s'ha preparat per la cita aquest darrer cap de setmana a Vic, es posa en marxa en la competició la tarda d’aquest divendres 10 de gener amb la disputa de la prova dels relleus per equips, cursa en què Catalunya es va proclamar campiona fa dues temporades a casa i es va quedar a un pas de les medalles la temporada passada. En aquesta ocasió, l'equip d'aquest teamrelay estarà format per Martí Collell, Martí Martínez, Carlos Gámez, Oriol Domènech, Marta Cano i Jofre Cullell.

La competició continuarà el dissabte 11, que en la seva matinal disputarà les sortides de les categories cadet masculina i femenina (on es veuran en acció Martina Pellicer, Neus Bagudanch, Martí Collell, Pau Pou i Gil Martínez) i la júnior femenina, en què la selecció catalana estarà representada per Abril Roma i Joana Bagudanch. Per la seva banda, la jornada de tarda donarà espai a la disputa de totes les proves màster, on hi serà el campió català màster 30 Oriol Domènech.

La prova júnior masculina posarà en marxa la matinal del diumenge 12, en una sortida en què la selecció catalana comptarà amb tres ciclistes de l'equip KH7 com són Martí Martínez, Jan Casanovas i Sergio Gámez. Posteriorment, serà el torn de la prova sub23 masculina, en què Catalunya participarà amb Carlos Gámez, Aleix Casanovas i Pau Pujol, mentre Marta Cano buscarà revalidar el títol de campiona d'Espanya sub23 aconseguit la darrera temporada a la prova femenina. Quedarà tan sols la disputa de la prova elit masculina, en què Jofre Cullell ja sap el que és aconseguir la medalla en diverses ocasions.