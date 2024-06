La Selecció Catalana Juvenil, campiona del XXIII Trofeu Internacional Juvenil de Seleccions

La Selecció catalana, formada per la dobleta Hugo Fernández i Álex Pacheco, s’ha proclamat campiona del XXIII Trofeu Internacional Juvenil de Seleccions celebrat a Santa Susanna. La Selecció Catalana va derrotar a la final a la Selecció Gallega formada per Fidel Castro i Nicolás Villamor per un contundent 13-2.