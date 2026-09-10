ESPORT ADAPTAT
La selecció catalana de futbol powerchair competeix per primer cop contra un rival internacional
La selecció catalana de futbol en cadira de rodes motoritzada ha signat una actuació històrica a la VI Setmana Catalana de l'Esport 2026.
El conjunt, format per jugadors del Barcelona Powerchair FC i del Nàstic de Tarragona, s'ha enfrontat per primer cop a la selecció d'Alemanya en una doble cita internacional, sumant una victòria per 1 a 0 i un empat a 1, amb gols de Pablo Gea i Gabriel Mané. En la competició, la selecció d'Andalusia s'ha emportat el títol, la Valenciana ha quedat segona i Catalunya ha obtingut la medalla de bronze.
Aquest resultat representa un èxit destacat per a una selecció que, només un any després de ser creada, competeix al màxim nivell. Aquest torneig, organitzat per la Federació Esportiva Catalana de Persones amb Lesió Cerebral (FECPC), amb la Unió de Federació Esportives de Catalunya (UFEC) i el suport del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya.
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