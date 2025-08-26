ESPORT CATALÀ
La Selecció Catalana brilla a l’Open 2025 amb podis internacionals
SPORT.es
La Selecció Catalana d’Agility ha tancat amb gran èxit la seva participació a l’Open 2025 celebrat al Regne Unit, assolint resultats destacats en diverses categories i deixant l’alt nivell de l’agility català en l’àmbit internacional.
A la classificatòria per a Crufts – Singles, el binomi Manu & Bizum es va situar entre els millors, aconseguint un meritori 9è lloc en Jumping I i a la classificació general.
A la International Class, els equips catalans van pujar en nombroses ocasions al podi:
Neus & Patum van aconseguir la 2a posició en Jumping Small i a la Final Small.
A la categoria Medium, Diana & Blitz van conquerir el 1r lloc en Agility, un 3r en Jumping i la 2a plaça a la Final; mentre que Elena & Lilypop van signar un brillant 1r lloc a la Final Medium i un 2n en Jumping.
A Intermediate, Manu & Bizum van sumar un 2n lloc a la Final.
A la categoria Large, Rachel & DJ van assolir el 3r lloc en Agility i el 1r lloc en Jumping.
Amb aquest balanç, l’expedició catalana confirma la seva solidesa i projecció, demostrant que l’agility a Catalunya continua creixent i competint al més alt nivell europeu.
