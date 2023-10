Seguir enfortint el sistema esportiu, objectiu del curs per a l’univers Esportcat

L’INEFC i el CAR de Sant Cugat enceten el curs 2023-2024 amb reptes ambiciosos pel que fa a la formació i l’excel·lència esportiva

El curs 2023-2024 ja ha començat a l’univers Esportcat. Les tres grans potes que fan rutllar la política esportiva del Generalitat afronten la nova temporada amb molts reptes per endavant, amb l’objectiu de continuar treballant per millorar i enfortir el sistema esportiu del país en tots els seus àmbits. El Consell Català de l’Esport, l’Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) i el CAR de Sant Cugat tenen greixada, doncs, la maquinària per tirar endavant actuacions que reforcin Catalunya com a país esportiu, amb el suport dels agents del sector.

Esportcat-Generalitat de Catalunya desplega una àmplia oferta formativa adreçada a les persones que volen dedicar-se al sector i convertir-se en experts d’esports concrets i/o professionals de l’educació física i l’esport. L’INEFC, al costat de l’Escola Catalana de l’Esport, lidera aquest univers formatiu. Consolidat com a centre d’ensenyament superior, enguany compta amb 1.590 alumnes (1.144 homes i 476 dones): 1.314 matriculats en els graus en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) als centres de Barcelona, Lleida i Pirineus, i 276 inscrits en els dobles graus de CAFE amb Educació Primària i Fisioteràpia.

La Universitat de l’esport, considerada també un centre pioner en recerca i innovació en l’educació física i l’esport, va iniciar el curs 2023-2024 atorgant les distincions a l’alumnat amb millor expedient acadèmic del curs passat i amb la lliçó de l’acte inaugural, titulada “L’èxit, qüestió de mentalitat”, a càrrec de la doble medallista olímpica en natació artística, Ona Carbonell.

La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula i Paretas, va transmetre els seus millors desitjos a la comunitat INEFC per aquest curs. “Sou els encarregats de transmetre com volem que es visqui l’esport: amb una mirada saludable, integradora, amb compromís, innovadora...”, va traslladar a l’alumnat. També va encetar temporada el CAR de Sant Cugat, el centre d’alt rendiment català i la punta de la piràmide de l’excel·lència esportiva al país, que enguany té la mirada posada en els Jocs Olímpics de París del proper estiu. Durant l’acte, amb prop de 350 persones, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà i Pons, va reiterar “l’aposta continuada del Govern per l’alt rendiment català” per tal que els esportistes d’elit del país “arribin a l’excel·lència i continuïn projectant Catalunya a primera línia mundial”.

En xifres, el Govern ha destinat en l’últim curs 4,8 milions d’euros per acompanyar les figures del CAR, i un global de 7 milions per tot el Programa d’Alt Rendiment Català, que beneficia gairebé 5.000 esportistes i en beca més de 500 en els 8 centres repartits pel país amb el suport de 100 entrenadors. En l’actual temporada, 2023-24, al CAR s’hi preparen 261 esportistes, 112 de les quals són dones i 149, homes. Per Anna Caula i Paretas, “avui el CAR, dins l’univers Esportcat, és motiu d’orgull per l’energia, valors i dinamisme que s’hi respiren”, i destaca l’aposta del Govern per “la formació 360 graus, un segell propi del CAR: us donem acompanyament i eines per formar-vos com a esportistes i persones".

Reconeixement als èxits internacionals de 200 esportistes del CAR

Aprofitant l’inici de curs, el Govern va homenatjar més de 200 esportistes del CAR pels èxits internacionals assolits durant la temporada 2022-23. Dones i homes que van guanyar medalles en competicions europees o mundials, i/o van aconseguir plaça olímpica per a París 2024. Van rebre el reconeixement esportistes paralímpics com l’atleta Yassine Ouhdadi; els nedadors Emma Feliu, Toni Ponce i Núria Marquès; els palistes Álvaro Valera i Alejandro Díaz, o el tennista Martin de la Puente, acompanyats dels respectius entrenadors. També van rebre la felicitació de l’executiu català la taekwondista Anna Ibars, la pilot de trial Berta Abellán, la pentatleta Laura Heredia, l’equip estatal de natació artística o les diverses seleccions estatals masculines i femenines de waterpolo. Davant el grup d’esportistes d’elit, la consellera Vilagrà va subratllar que aquests brillants resultats “són vostres i del país, perquè representeu de manera excel•lent l’esport català i en sou uns grans ambaixadors”. “Sou referents per als més petits, perquè s’interessin per l’esport”, va concloure.

Enguany, els esportistes del CAR tenen la mirada posada en els Jocs Olímpics de París 2024 | SPORT.es / Jordi Garcia