FUTBOL AMERICÀ
Segona jornada de la LCFA amb el debut dels Reus Imperials
La Lliga Catalana de Futbol Americà (LCFA) afronta la seva segona jornada, que arrencarà aquest dissabte, 31 de gener, amb el duel entre els Barberà Rookies i els Barcelona Búfals. El partit es disputarà a les Pistes d’Atletisme de Granollers a partir de les 18:00h. Els Rookies van debutar amb victòria en la jornada inaugural, imposant-se per 15-17 al camp dels Barcelona Uroloki, i buscaran sumar el segon triomf consecutiu. Els Búfals, per la seva banda, intentaran aconseguir la primera victòria del curs després de caure de manera clara davant dels Argentona Bocs (0-39).
Els altres dos partits de la jornada es jugaran diumenge, 1 de febrer, tots dos a les 5 de la tarda. Al Municipal d’Argentona, els Bocs rebran els Reus Imperials, que debutaran en la competició després d’haver descansat en la primera jornada. Els reusencs intentaran sorprendre un conjunt maresmenc que va mostrar un gran nivell en l’estrena del campionat.
Al CEM Bon Pastor de Barcelona, els Barcelona Uroloki s’enfrontaran als Riudoms Rebels, vigents campions de la competició. Ambdós equips buscaran el primer triomf del curs després d’encaixar derrotes ajustades en la jornada inaugural. Els Uroloki van perdre per 15-17 davant dels Rookies, mentre que els Rebels van caure per 10-12 contra els Barcelona Pagesos.
