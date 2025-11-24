ESPORT CATALÀ
Sanz i Arisa s’imposen al Montseny
La segona prova del Rànquing Doble FCPP al P&P Montseny va reunir 380 jugadors en tres jornades fredes. Enric Sanz i Sergi Arisa van dominar amb 10 sota par, un cop menys que Bertran i Albiñana.
En hàndicap, victòria local per a Rovira i Mora. En femenines, es van imposar Cucurull i Selva, i en sèniors, Ramos i Giménez. Sanz i Arisa lideren la classificació provisional.
