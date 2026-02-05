PATINATGE
Sant Adrià de Besòs serà l’escenari de la Copa Generalitat d’hoquei línia
Aquesta competició servirà com a fase classificatòria per al Campionat d’Espanya d’aquesta temporada, fet que converteix el torneig en una oportunitat clau per als clubs participants
Del divendres 13 al diumenge 15 de febrer es disputarà la competició d’hoquei línia en les categories Aleví, Juvenil i Femení Sub20. Tots els partits de la Copa Generalitat tindran lloc a la pista de Tucans ASME, situada al Poliesportiu Municipal La Pau de Sant Adrià de Besòs.
La competició femenina Sub-20 serà en format Final Four, amb semifinals i final en format eliminatòria. Per altra banda, les categories Aleví i Juvenil disputaran quarts de final, semifinals i final.
La Copa Generalitat arrencarà el divendres a la tarda amb els partits de la categoria Femení Sub20, mentre que el dissabte es disputaran els quarts de final de les categories Aleví i Juvenil. El diumenge tindran lloc les semifinals i les finals.
La Final Aleví será a les 15:30h, la Final Femenina Sub20 a les 16:45h i la Final Juvenil a les 18:00h.
La Federació anima tots els clubs, esportistes, famílies i aficionats a assistir-hi i donar suport a una competició que promet emoció, alt nivell i places en joc per disputar al Campionat d’Espanya.
