Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión Ter StegenRashfordTopuriaBetis - Atlético Copa del ReyReal Madrid - Barcelona Copa de la ReinaDubai - Real MadridMercado NBA hoyCuartos Copa de la ReinaSimeoneSemifinales Copa del ReyMarc MárquezRivales Barcelona CopaSorteo Copa del ReyLuis Campos PedriCarolina MarínZubimendiClasificación Volta Comunitat ValencianaAlbaceteGiannis AntetokounmpoEtapa 2 Volta Comunitat ValencianaDónde ver Seis NacionesJuegos Olímpicos InviernoJuan JoséBalizaSeis NacionesCruces playoffs ChampionsFechas playoffs ChampionsPasapalabraJuan Carlos RiveroPensionistas
instagramlinkedin

PATINATGE

Sant Adrià de Besòs serà l’escenari de la Copa Generalitat d’hoquei línia

Aquesta competició servirà com a fase classificatòria per al Campionat d’Espanya d’aquesta temporada, fet que converteix el torneig en una oportunitat clau per als clubs participants

Sant Adrià de Besòs serà l’escenari de la Copa Generalitat d’hoquei línia

Sant Adrià de Besòs serà l’escenari de la Copa Generalitat d’hoquei línia / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

Del divendres 13 al diumenge 15 de febrer es disputarà la competició d’hoquei línia en les categories Aleví, Juvenil i Femení Sub20. Tots els partits de la Copa Generalitat tindran lloc a la pista de Tucans ASME, situada al Poliesportiu Municipal La Pau de Sant Adrià de Besòs.

Aquesta competició servirà com a fase classificatòria per al Campionat d’Espanya d’aquesta temporada, fet que converteix el torneig en una oportunitat clau per als clubs participants.

La competició femenina Sub-20 serà en format Final Four, amb semifinals i final en format eliminatòria. Per altra banda, les categories Aleví i Juvenil disputaran quarts de final, semifinals i final.

Sant Adrià de Besòs serà l’escenari de la Copa Generalitat d’hoquei línia

Sant Adrià de Besòs serà l’escenari de la Copa Generalitat d’hoquei línia / UFEC

La Copa Generalitat arrencarà el divendres a la tarda amb els partits de la categoria Femení Sub20, mentre que el dissabte es disputaran els quarts de final de les categories Aleví i Juvenil. El diumenge tindran lloc les semifinals i les finals.

La Final Aleví será a les 15:30h, la Final Femenina Sub20 a les 16:45h i la Final Juvenil a les 18:00h.

Noticias relacionadas

La Federació anima tots els clubs, esportistes, famílies i aficionats a assistir-hi i donar suport a una competició que promet emoció, alt nivell i places en joc per disputar al Campionat d’Espanya.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL