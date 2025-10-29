Salvador Illa activa un plan de choque de 120 millones de euros: "Queremos los catalanes tengan cerca un centro deportivo en condiciones"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado en el Complex Esportiu Municipal Les Moreres, en Esplugues de Llobregat, la puesta en marcha de la convocatoria del 'Pla de Xoc' para modernizar instalaciones deportivas en toda Catalunya, una iniciativa que movilizará 120 millones de euros y que el 'Govern' considera "el plan más ambicioso de los últimos 20 años" para garantizar centros deportivos de calidad cerca de casa en todos los barrios y localidades.

Anuncio y alcance del plan

La Generalitat ha activado este martes la convocatoria de subvenciones del 'Pla de Xoc' para la modernización y el acondicionamiento de instalaciones deportivas en Catalunya, dotado con 120 millones de euros hasta 2029. El anuncio lo ha realizado el President Salvador Illa, acompañado del Conseller d’Esports, Berni Álvarez, durante un acto en Esplugues de Llobregat. "Queremos garantizar que todos los catalanes y catalanas, grandes y pequeños, tengan cerca de casa un centro deportivo en condiciones", ha defendido Illa, quien ha enmarcado la medida en la idea de que "el deporte es un derecho". El jefe del Govern ha insistido en que la práctica deportiva es salud, genera prosperidad y "cohesiona e integra" a personas de distintas edades, procedencias y lenguas.

Tres ejes para ordenar la inversión

El plan se articula en tres grandes ejes: una diagnosis inicial del estado de los equipamientos —con una ficha técnica diseñada por el Departament d’Esports y testada en una prueba piloto con 59 entes locales—; el propio plan de choque de 120 millones para actuaciones urgentes, con apoyo del Institut Català de Finances (ICF) a los ayuntamientos; y la actualización del Pla Director d’Infraestructures Esportives de Catalunya (PIEC), que orientará las inversiones futuras.

Prioridades de intervención

La prioridad recae en los equipamientos públicos de titularidad municipal que prestan servicios comunitarios, escolares y federativos o de promoción de la salud. Entre las líneas de actuación figuran la mejora de la accesibilidad y la seguridad, la eficiencia energética, la funcionalidad y la digitalización mediante sistemas de gestión inteligente, además de apoyo técnico y financiero específico para municipios con menos recursos con el fin de asegurar una cobertura territorial equitativa. Como ejemplos, el Govern ha citado la rehabilitación del Pavelló Tèxtil Besòs de Sentmenat y la modernización del campo de fútbol municipal de Molins de Rei.

Voces del Govern

El Conseller Berni Álvarez ha subrayado que el programa quiere responder "a las necesidades reales de los municipios y de los y las deportistas, desde el deporte base hasta la élite", y ha recordado que se arrastra "una desinversión de muchos años" con gran parte de los equipamientos construidos entre los años 1980 y 2000. "Catalunya se merece las mejores instalaciones deportivas posibles", ha afirmado, en referencia a una apuesta "decidida por la modernización, la eficiencia y la igualdad de oportunidades en el acceso al deporte". En el acto también ha participado el alcalde de Esplugues, Eduard Sanz.

Radiografía del parque deportivo

La magnitud del reto queda reflejada en el mapa actual de equipamientos: Catalunya cuenta con 20.686 instalaciones deportivas, de las que un 51% son de titularidad pública, un 12% pertenecen a entidades deportivas privadas y asociativas y el resto son de uso privado. La ejecución del 'Pla de Xoc' la coordinará el Departament d’Esports, en colaboración con el mundo local y otros departamentos, y se promoverán sinergias con programas como el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) para optimizar la distribución de ayudas.

Para Illa, el plan convierte "una visión deportiva integral" en políticas "tangibles y concretas" que impactarán en barrios y vecindarios. El objetivo final, ha insistido, es que cada municipio disponga de instalaciones seguras, accesibles, eficientes y sostenibles, reforzando a la vez el papel del deporte como instrumento de salud, convivencia y proyección del país.