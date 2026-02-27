ATLETISME
Sabadell puja el teló
Els calendaris de competició de carretera arrencaran per la porta gran els dies 28 de febrer i 1 de març, amb una triple cita de primer nivell a Sabadell (Vallès Occidental). Els primers en fer pujar el teló seran els elits/sub23 masculins i totes les categories femenines, amb l’inici de les Grans Clàssiques - 10è Trofeu Joan Casadevall i la Copa Catalana Fèmines.
Com és habitual, l’inici de les Grans Clàssiques serà a Sabadell amb les dues proves consecutives que organitza la Unió Ciclista Sabadell: el 55è Trofeu Joan Escolà i el 96è Campionat de Sabadell, dues cites de gran renom en el ciclisme català. Enguany, a més, es multiplicarà l’aposta amb la disputa, també, del II Campionat de Sabadell Femení «Gran Premi YOMOVO», que per primera vegada coincidirà en el cap de setmana d’obertura.
